«Наша модница»: Ирина Млодик запечатлела, как ее младшая дочь от Эммануила Виторгана щеголяет в ее лодочках на каблуках

Двухлетняя Кларочка устроила дефиле по квартире в маминых туфлях.

Жена известного артиста Эммануила Виторгана Ирина Млодик поделилась в микроблоге умилительным видео.

В кадре предстала младшая дочка пары, двухлетняя Кларочка. Девочка в домашней одежде, но на каблуках.

Клара решила, что пришло время начать пользоваться вещами из маминого гардероба.

Малышка надела лодочки на каблуке и устроила дефиле в них по квартире, настаивая, что она так поедет на море.

Ирина Млодик и Эммануил Виторган пришли в восторг от поведения младшей дочери и решили поделиться своим счастьем с поклонниками.

«Кларочка. Наша модница собралась на море… Почему так любят наши доченьки одевать все мамино?! Ваши также?» — поинтересовалась Ирина Млодик.

Поклонники звездной пары ответили утвердительно. Ведь все малыши так похожи в своем стремлении подражать взрослым. А самый простой способ — это облачиться в наряды, которые принадлежат родителям.

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