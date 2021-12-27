«У нас с тобой все впереди»: Ирина Млодик трогательно обратилась к Эммануилу Виторгану

Ирина Млодик поздравила мужа и отца двух своих дочерей с днем рождения.

27 декабря отмечает свой день рождения известный артист и многодетный отец Эммануил Виторган. Ему исполнилось 82 года.

В этот день Эммануил Гедеонович принимает поздравления от своей семьи, друзей, коллег и поклонников. Одной из первых нежные и трогательные слова виновнику торжества сказала его жена Ирина Млодик.

Она посвятила Эммануилу Виторгану публикацию в Instagram, сопроводив ее снимком, на котором они запечатлены вдвоем.

«Эммочка, мой дорогой! С днем рождения! У нас с тобой все впереди! Так держать!» — поздравила Ирина Млодик супруга.

Аудитория Ирины Млодик тут же присоединилась к поздравлениям.

Поклонники желают Эммануилу Виторгану здоровья и долгих лет жизни, которые он проведет в окружении своих любимых женщин — супруги и маленьких дочерей Этель и Клары.

Напомним, малышки появились на свет от суррогатных матерей, когда Эммануилу Виторгану было уже под 80. Сейчас Этель три с половиной года, а ее сестре Кларе — два.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.