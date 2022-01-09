«С неповторимым колоритом»: Ирина Пегова покрасовалась в длинной норковой шубе и цветастом платке

Звезда театра и кино Ирина Пегова обожаема своей аудиторией за искренность, позитивное отношение к жизни и доброту, которую излучают с экрана ее героини.

Амплуа, который Ирина Пегова имеет, благодаря сериалам, отражается и на ее жизни. Актрису считают такой же лучезарной, добродушной и простой, как и ее героини.

Ирина Пегова, похоже, этот образ наивной девушки с удовольствием поддерживает. Делает она это в том числе и с помощью нарядов.

В микроблоге Ирина Пегова поделилась снимками, которые сделала во время прогулки по Москве. В кадре звезда предстала в длинной норковой шубке, цветастом платке на голове и с ярким макияжем.

«Рождественские гуляния», — подписала снимки Ирина Пегова.

На одной из фотографий она предстала с дочкой Татьяной. Поклонников восхитили колоритные снимки с участием Ирины Пеговой и ее наследницы.

«Как же красиво, с таким русским неповторим колоритом», «Настоящая русская красавица», «Какая красота в красоте!», «Какие вы красивые!» — высказались в Сети.

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