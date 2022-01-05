«Ножки помнят»: Ирина Пегова продемонстрировала навыки, приобретенные на «Ледниковом периоде»

Исполнительница главной роли в сериале «Маша в законе» Ирина Пегова поделилась свежим роликом на личной странице в Instagram. Знаменитость показала мастерство фигурного катания.

Пегова облачилась в черный облегающий костюм с разлетающейся юбкой для катания на коньках. Сверху актриса надела алую жилетку, а голову украсила шапкой цвета канарейки. В таком образе Ирина Пегова вышла на лед.

С непринужденной улыбкой артистка похвасталась владением коньками. Ирина проехалась спиной и сделала несколько головокружительных трюков.

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Отметим, что Ирина Пегова участвовала в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» в 2020 году. Знаменитость каталась в паре с актером Алексеем Тихоновым. Теперь же Ирина демонстрирует, что ее старания на проекте не прошли бесследно.

«Ледниковый период» оставил свой красивый след, вы такая молодец!», «Иришка, ты кайфовая!», «Это удовольствие на максимуме!», «Крутышка, легка пушинка», «Красиво катаетесь», «Ножки помнят, браво!», – восхитились улыбающейся Пеговой поклонники.

Напомним, ранее Ирина Пегова прогулялась среди сугробов в модном дутом пуховике и шапке бини.

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