Зимние каникулы: Ирина Пегова в стеганом пуховике и трикотажном платье прогулялась по родному городу

Актриса приехала в Выксу, где росла. Некоторые места так изменились, что звезда расстроилась.

Ирина Пегова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки разных ролей. Она дважды становилась лауреатом театральной премии «Золотая маска». Зачастую Ирина раскрывает в себе новые таланты.

Она успела победить в шоу «Танцы со звездами» и показала свою грацию в проекте «Ледниковый период». Свободное время артистка посвящает путешествиям и своей дочке Татьяне, рожденной от актера Дмитрия Орлова.

Пегова не так давно отдохнула с наследницей в Египте. Но потом она вернулась к работе и даже побывала в театре и снялась в шоу «Вечерний Ургант». А вот новогодние каникулы актриса проводит в родном городе Выкса.

Накануне она покаталась на коньках. Теперь артистка отправилась на прогулку. Ирина облачилась в трикотажное асимметричное платье и стеганый пуховик. Она прошлась по знакомым улочкам и заглянула в кинотеатр, который уже н работает.

«„Родина“ в прямом смысле слова! Кинотеатр „Родина“ давно недействующий, фотографии внутри 2013-го года, но сколько здесь было хорошего, сколько детских впечатлений и подростковых воспоминаний! Битком набитые залы кинозрителями, Приходившими на любое кино! Много концертов, елок, танцев и т.д. и т.п! А в студенческие годы, после развала Союза дискотеки и бильярд, именно там я училась играть на бильярде! Коротко в этом здании базировалась наша „Студия 27“, где мы репетировали, танцевали и даже выступали и на сцена внутри и на сцене на площади перед „Родиной“ на днях города и Металлурга! Вообщем в „Родине“ всегда кипела жизнь, а сейчас» — написала звезда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.