«Первое занятие по фигурному катанию»: Ольга Рапунцель поставила на коньки старшую дочку Василису

Экс-участница «Дома-2» Оля Рапунцель вместе с малышкой посетила каток во время новогодних каникул.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель решила приобщить к спорту старшую дочку Василису.

Во время новогодних каникул Ольга Рапунцель поставила наследницу на коньки.

Вместе с мамой трехлетняя Василиса была на катке, где специально для нее наняли тренера. Ольга Рапунцель осталась довольна первыми успехами дочери, которыми она похвасталась в микроблоге.

«Василисочка впервые встала на коньки, ей 3 года, весной будет 4. Она каталась с тренером и это было ее первое занятие по фигурному катанию. Она так старалась. Это же не так и легко, чтоб взять и поехать, но она выносливая, моя девочка, как положено, по времени до конца выдержала», — поделилась Ольга Рапунцель.

Она и сама не смогла отказать себе в удовольствии прокатиться по льду на коньках.

«Кстати, я тоже вышла на лед после большого перерыва, мне это напомнило неловкого малыша, который пробует совершить первые шаги», — призналась Ольга Рапунцель.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.