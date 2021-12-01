«Желают нам смерти, оскорбляют детей»: Оля Рапунцель из «Дома-2» пожаловалась на преследования неизвестных

Экс-участница реалити-шоу Ольга Рапунцель рассказала, что на ее семью организована настоящая травля.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель давно не выходила на связь с подписчиками микроблога. А некоторое время назад закрыла аккаунт в Instagram.

Только сейчас она решилась рассказать, по какой причине это происходит. Оказывается, Ольгу Рапунцель и ее семью травят с того момента, как они с мужем и дочками покинули проект «Дом-2». То есть на протяжении целого года.

«Какие-то непонятные, неизвестные люди всем пишут про нас гадости. Жалуются ежедневно на наши аккаунты. Мужу уже не раз снесли «ТикТок», заколебались его восстанавливать. Нам не дают спокойно жить. Пишут во все места, где мы бываем. Во все кружки, куда ходит наша старшая дочка Василиса. Поэтому я закрыла аккаунт», — рассказала Ольга Рапунцель.

Более того, эти люди узнали номера телефонов Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко и пишут им всякие гадости.

«Нам угрожают, шантажируют. Присылают видео, где они сжигают мое фото. Желают нам смерти, оскорбляют наших детей. Узнали наш домашний адрес и делают заказы. К нам постоянно приходят курьеры», — пожаловалась Ольга Рапунцель.

Она дала понять, что настроена решительно. Ольга объявила, что намерена бороться с теми, кто вторгается в ее жизнь.

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