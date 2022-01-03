«Это Богдану»: Ольга Рапунцель из «Дома-2» показала подарки для сына беременной сестры Алены

Экс-участница реалити-шоу дала понять, что больше не держит зла на Алену Рапунцель.

Бывшие участницы «Дома-2», родные сестры Ольга и Алена Рапунцель некоторое время назад крупно поскандалили.

Ольга даже не поздравила Алену Рапунцель с замужеством и пропустила гендер-пати беременной сестры, на котором та озвучила пол будущего малыша.

Но, судя по всему, отношения Ольги и Алены Рапунцель потеплели. По крайней мере, Ольга Рапунцель дала понять, что не держит зла на младшую сестру.

В сторис микроблога Ольга Рапунцель показала видео, на котором запечатлела подарки под елочкой в гостиной своей новой квартиры.

С большой красивой коробкой в руках в кадре появилась старшая дочка Ольги Василиса.

«Это подарок Богдану», — говорит девочка. «Да, – подтвердила Ольга Рапунцель. – Василиса приготовила подарок для брата. Там машинки».

Одарить Ольга Рапунцель решила не только племянника Богдана, но и его маму, свою беременную сестру Алену Рапунцель.

«А здесь вот для мамочки наборы косметики. Аленке тут тоже», — показала красивые упаковки Ольга Рапунцель.

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