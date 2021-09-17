«Мои сладкие девчонки»: Оля Рапунцель показала подросших дочерей-красавиц от Димы Дмитренко

В семье бывших участников «Дома-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко подрастают две дочери. Старшей наследнице пары Василисе уже почти три с половиной года, а младшей, Софии, летом исполнился годик.

В микроблоге Ольга Рапунцель показала фото, на котором две сестренки запечатлены вдвоем. Под ним экс-участница «Дома-2» рассказала, что Василиса и София очень привязаны друг к другу.

«Вот они, мои сладкие девчонки. Как мне было нелегко поймать их и сфотографировать вместе. Две сестренки, у них особенная связь и любовь друг к другу, пусть так будет всегда. Василиса тянется к сестре и всегда спрашивает про сестру, она всегда думает о ней. А утром, как проснутся, первым делом ищут друг друга глазами», — поделилась Ольга Рапунцель.

Сейчас Василиса и София неразлучны и все время проводят вместе. Василиса, несмотря на возраст, пока не ходит в детский сад, и младшая сестренка и родители – это весь круг ее общения.

Но Ольга Рапунцель понимает, что так будет не всегда. Через какое-то время Василиса пойдет в садик, а потом и в школу. Чуть позже этот же путь предстоит Софии.

Напомним, не так давно Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко стали новоселами. Пара купила квартиру в Москве.

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