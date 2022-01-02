На глазах у любимого мужчины: Волочкова лихо скатилась с лестницы в своем особняке, держа в руках пуанты

Балерина Анастасия Волочкова проводит эти новогодние каникулы в компании своего нового избранника. Судя по всему, отношения у пары серьезные.

Об этом можно сделать вывод не только потому, что Анастасия Волочкова показывает возлюбленного поклонникам в своем микроблоге.

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Мужчина уже представил балерине своего сына, мальчика лет десяти. Ребенок постоянно находится рядом со взрослыми, которые не забывают о том, чтобы его развлекать.

Анастасия Волочкова дала понять мальчику, что в ее доме можно делать все. Она подала ребенку пример, скатившись с роскошной парадной лестницы особняка на мягкой подушке. Анастасия Волочкова при этом заразительно хохочет, а в руках держит пуанты.

Малыш последовал примеру балерины и тоже скатился с лестницы. Правда, без подушки.

А возлюбленный Анастасии Волочковой снимал весь процесс на камеру, благодаря чему о развлечениях в доме балерины узнали все ее поклонники.

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