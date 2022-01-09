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«Прекрасное утро»: Анастасия Волочкова блеснула «бесконечными» ногами в полупрозрачном наряде

Экс-балерина отдыхает на Мальдивах.

«Прекрасное утро»: Анастасия Волочкова блеснула «бесконечными» ногами в полупрозрачном наряде
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Недавно Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы. Компанию ей составил новый бойфренд по имени Сергей. С бизнесменом экс-балерина побывала на шоу «Давай поженимся!» и, прислушавшись к словам Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой, закрутила роман.

В своем инстаграме Анастасия делится снимками с отдыха. На этот раз она позировала в полупрозрачном наряде, блеснув «бесконечными» ногами.

«Прекрасное, светлое, теплое мальдивское утро. Желаю всем прекрасного дня», — написала Волочкова.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Скриншот: instagram.com/volochkova_art

Фанаты отметили, что Анастасия отлично выглядит.

«Красивая, счастья вам! Любви и много счастья! Анастасия, выходите замуж за него. У прекрасной и утро прекрасное», — писали пользователи Сети.

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