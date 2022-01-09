С хитрым прищуром: дочка Климовой от Месхи щегольнула в стильной повязке на голове

Судя по всему, младшая дочка актрисы Екатерины Климовой от брака с Гелой Месхи Белла унаследовала дар своих знаменитых родителей.

Шестилетняя девочка явно демонстрирует склонность к перевоплощению, отличную мимику и умение быть органичной в предложенных обстоятельствах.

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Екатерина Климова поделилась в сторис микроблога забавным снимком младшей дочери, который сделала во время отдыха в одной из жарких стран.

В кадре Белла предстала в малиновом топе с воланом и со стильной повязкой на голове пудрового оттенка. Длинные волосы Беллы собраны на затылке.

Девочка прикусила нижнюю губу и хитро прищурила глазки, словно она что-то замышляет. Снимок получился очень ярким и характерным. Белла в кадре явно дает понять, что она – крепкий орешек.

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