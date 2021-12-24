«Короче, у меня скоро концерт»: дочь Климовой от Месхи предстала в пуховике-безрукавке оттенка металлик

Шестилетняя дочка актрисы Екатерины Климовой от брака с Гелой Месхи Белла явно будет конкурировать со своей звездной мамой по части популярности среди поклонников.

Малышка уже привлекает к себе внимание своими короткими, но яркими монологами, которые периодически публикует в микроблоге Екатерина Климова.

Белла артистична, харизматична, и чувствуется, что с характером.

Пока Екатерина Климова отдыхает с подругой-актрисой Татьяной Лютаевой в Кисловодске, Белла репетирует и выступает на сцене с коллективом «Непоседы». В сторис микроблога Екатерина Климова поделилась видео с участием дочери, на котором та передает привет звездной маме.

«Мамочка, а я сейчас пойду репетировать на сцене. Я уже вся вспотела! И, короче, у меня скоро концерт. Вот после этой репетиции я выступаю!» — сообщила Белла Месхи.

В кадре она предстала в модном пуховике-безрукавке оттенка металлик, шапке и шарфе бордового цвета.

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