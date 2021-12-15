«У нее есть абсолютно все»: Гела Месхи рассказал, как балует дочь от Екатерины Климовой

В июне 2019 года звездный брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи был расторгнут, у артистов осталась дочь Белла, которая сейчас живет с мамой. Тем не менее, папа тоже старается принимать участие в жизни девочки.

WomanHit он признался, что балует девочку, и она прекрасно это знает, умело пользуясь ситуацией. Изабелла при каждой встрече с отцом говорит ему о своих новых пожеланиях.

«У нее есть абсолютно все: и беспроводные наушники, и телефон, и планшет, и куча игрушек, она уже не знает сама, чего хочет. Но мне нравится ее баловать, у меня в детстве не было такого изобилия», — сказал третий экс-муж Климовой.

Гела Месхи признался, что через дочь компенсирует свое бедное детство. Артист поведал, что именно он устроил в сентябре для дочки роскошный праздник в духе сказки про Аладдина. Дочь в подробностях описала, чего она хочет на торжестве, а он нанял нужных людей и воплотил ее мечты в реальность.

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