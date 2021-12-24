Марго Овсянникова из «Дома-2» подтвердила, что беременна и показала животик

Экс-участница реалити-шоу и певица, в клипе с которой снялся Дмитрий Тарасов, Марго Овсянникова ждет первенца.

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова сообщила в микроблоге, что ждет ребенка.

Марго поделилась снимком, на котором запечатлена с оголенным животиком, который уже довольно приличного размера. Судя по его объему, Марго Овсянникова находится примерно на пятом-шестом месяце беременности.

Будущая мамочка не стала никак комментировать снимок. Он и без того слишком красноречив.

Поклонники экс-участницы «Дома-2» Марго Овсянниковой поздравляют ее с грядущим пополнением в семье. В микроблоге под фото беременной блондинки много восторженных и радостных комментариев.

А кое-кому очень интересно, кто же отец будущего малыша. Своего избранника Овсянникова не показывает, поэтому некоторые решили, что папой в очередной раз готовится стать бывший муж Ольги Бузовой и нынешний — модели Анастасии Костенко, экс-футболист Дмитрий Тарасов.

«Ты будешь прекрасной мамой!», «Легкой беременности тебе, Марго», «А папа кто? Неужели женатый Тарасов?» — высказываются в Сети.

Напомним, слухи о том, что Марго Овсянникова может быть беременной от Дмитрия Тарасова, небеспочвенны. Экс-футболист снимался в клипе Марго. А на днях они вместе были на светском мероприятии, где вели себя красноречиво.

После этого Анастасия Костенко даже отписалась от мужа в Instagram и призналась, что у нее сейчас сложный период.

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