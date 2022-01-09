«Как-то у нас не складывается»: почему Масляков перестал звать в жюри КВН Галкина

Как заявил юморист, его отношения с клубов веселых и находчивых закончились много лет назад.

Юморист Максим Галкин в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН. Причина в том, что однажды в далеком 2001 году он поставил одной из команд тройку за конкурс.

Как заметил Галкин, он прекрасно помнит ту тройку. С КВН после той оценки закончил не только он, но и команда, который был выставлен низкий балл. По словам Максима Галкина, в антракте ведущий Александр Масляков устроил ему нагоняй. При этом Галкин заметил, что вообще-то его пригласили судить и выступление ему не понравилось. Он поставил то, что команда, на его взгляд, заслужила.

«С тех пор как-то у нас не складывается. Хотя я с большим уважением к КВН. Не важно, бывает. Может быть, я не понял правила игры». Максим Галкин

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Напомним, что в прошлом году КВН отметил шестидесятилетие. Популярная юмористическая программа продолжает выходить на Первом канале.

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