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«Я поначалу чувствовал себя немножечко Буруновым»: Хабенский потроллил актера на КВН

Ранее одна из команд высмеяла артиста, которому не дают места в составе жюри.

«Я поначалу чувствовал себя немножечко Буруновым»: Хабенский потроллил актера на КВН
Константин Хабенский. Фото: Globallookpress.com

Актер Константин Хабенский после финала Высшей лиги КВН на Первом канале потроллил актера Сергея Бурунова.

Сергей Бурунов
Сергей Бурунов. Фото: Globallookpress.com

«Я поначалу чувствовал себя немножечко Сережей Буруновым. Но потом дал себе установку получать удовольствие. Выдавать максимальные баллы и по возможности старался это делать честно».

Константин Хабенский

Как отметил Хабенский, он хочет, чтобы в Белоруссии сняли кино про чемпионов КВН. «Хочу, чтобы девять золотых медалей добавилось в этом году. Хочу, чтобы все было хорошо. Правда, чтобы люди смеялись. И смеялись искреннее. И я за эту правду. Поздравляю всех с Новым годом. Пусть он будет счастливым, искренним и радостным», — заметил Хабенский.

Ранее одна из команд высмеяла Сергея Бурунова в финале Высшей лиги. Они обыграли сценку, в которой говорилось, что актеру не дают места в составе жюри КВН.

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