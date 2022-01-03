«Я поначалу чувствовал себя немножечко Буруновым»: Хабенский потроллил актера на КВН

Актер Константин Хабенский после финала Высшей лиги КВН на Первом канале потроллил актера Сергея Бурунова.

«Я поначалу чувствовал себя немножечко Сережей Буруновым. Но потом дал себе установку получать удовольствие. Выдавать максимальные баллы и по возможности старался это делать честно». Константин Хабенский

Как отметил Хабенский, он хочет, чтобы в Белоруссии сняли кино про чемпионов КВН. «Хочу, чтобы девять золотых медалей добавилось в этом году. Хочу, чтобы все было хорошо. Правда, чтобы люди смеялись. И смеялись искреннее. И я за эту правду. Поздравляю всех с Новым годом. Пусть он будет счастливым, искренним и радостным», — заметил Хабенский.

Ранее одна из команд высмеяла Сергея Бурунова в финале Высшей лиги. Они обыграли сценку, в которой говорилось, что актеру не дают места в составе жюри КВН.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!