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«Пусть никто не переходит красные линии»: что сказал Эрнст после финала КВН Высшей лиги

Генеральный директор Первого канала признался, что год был тяжелым.

«Пусть никто не переходит красные линии»: что сказал Эрнст после финала КВН Высшей лиги
Константин Эрнст. Фото: Globallookpress.com

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст после финала КВН в Высшей лиге признался, что 2021 год был очень непростым.

Константин Эрнст
Константин Эрнст. Фото: Globallookpress.com

«Это был тяжелый год. И пусть в новом, во-первых, свалит ковид. Во-вторых, никто не переходит красные линии».

Константин Эрнст

Кроме того, Константин Эрнст поиронизировал над российскими футболистами. «Хочу, чтобы произошло что-то смешное. Например, наша сборная все-таки дошла до Катара», — заметил Константин Эрнст.

Напомним, что в минувшем году на канале ТНТ какое-то время выходил проект «Игра». Однако он, как считали некоторые эксперты, был очень похож по формату на КВН. В итоге шоу было приостановлено. Официальная версия – из-за пандемии.

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Канал ТНТКВНКонстантин ЭрнстПервый каналШоу "Игра"