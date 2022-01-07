«КВН против «Аншлага»: Запашный намекнул на будущего соперника внука Пугачевой в клетке

Как отметил дрессировщик, ему идея очень нравится.

Дрессировщик Эдгард Запашный после боя внука Аллы Пугачевой с актером Алексеем Паниным назвал возможного следующего соперника музыканта Никиты Преснякова в клетке.

«Хотел бы видеть любых двух бойцов. КВН против «Аншлага». Эдгард Запашный

«Маслякову тогда звоним. Маслякову делаем бой. Младший Масляков и младший Пресняков. Будем обдумывать», — сказали ведущие поединка.

«Ты идею подал!» — воскликнул Эдгард Запашный, явно соглашаясь с таким возможным развитием событий.

Напомним, что Никита Пресняков победил Алексея Панина в поединке в клетке. Конфликт между внуком Аллы Пугачевой и актером случился из-за Никиты Джигурды. Пресняков заявил, что Джигурда слабо дерется. Панин решил наказать обидчика друга, но проиграл в бою.

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