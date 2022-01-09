Актера уже доставили в аэропорт: Илья Глинников нашелся в охваченном беспорядками Казахстане

В самое ближайшее время звезду «Интернов» отправят домой.

Актер Илья Глинников, который пропал в Казахстане во время экспедиции, нашелся. С ним, к счастью, все в порядке.

Известно, что звезду «Интернов» уже доставили в аэропорт. В самое ближайшее время вместе с другими туристами он отправится домой, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Илья Глинников с группой туристов отправился в Казахстан еще до Нового года. Тогда в соседней стране было все спокойно. Никаких беспорядков не было. Он собирался покорять вершину Талгар.

Последний раз с родными Илья Глинников выходил 3 января. Он позвонил маме. После этого связь с актером пропала и родные забили тревогу.

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