«Холостяк» Глинников описал идеальную для себя девушку

Известный по роли в «Интернах» и участию в «Холостяке» 35-летний актер Илья Глинников назвал черты идеальной для себя девушки.

После неудачной попытки построить отношения с уральской моделью Дарьей Клюкиной артист на какое-то время отказался от поисков второй половинки и стал посвящать больше времени работе. Так, недавно на канале «Супер» стартовал третий сезон сериала «Фитнес», в котором Глинников сыграл боксера.

Журналистам WomanHit Илья рассказал, что, как и некоторые его персонажи, в жизни он достаточно романтичный мужчина, но не без нюансов. Его представление о романтике немного расходится с тем, что под этим подразумевают остальные. Глинников подметил: романтик должен быть спонтанным и уметь за себя постоять. Только в таком контексте ни у девушки, ни у парня нет ожиданий.

Что же касается идеальной для него девушки, то с ней все не так однозначно. Актер признал, что со своей второй половинкой он должен чувствовать себя спокойно и уверенно. Илья должен быть уверен, что с девушкой ему будет о чем поговорить и о чем помолчать, она станет для него главной мотивацией, чтобы стремиться к новым высотам.

«[Счастье] там, где близость, где доверие и скромность, где есть о чем помолчать, там где никто никогда не предаст, откуда хочется лететь, чтобы сворачивать горы, и с таким же желанием — возвращаться домой, там живет моя гармония и целостность», — сказал он.