Звезда «Интернов» Глинников пропал во время экспедиции в охваченном беспорядками Казахстане

На связь он выходил последний раз 3 января, когда разговаривал с мамой.

Звезда сериала «Интерны» актер Илья Глинников пропал в горах Казахстана во время экспедиции.

Известно, что в соседнюю страну Илья Глинников отправился еще до Нового года, когда обстановка в Казахстане была спокойной. На днях с группой туристов он отправился покорять вершину Талгар.

Заметим, что 3 января Илья Глинников последний раз связался с мамой, сообщив, что еды у туристической группы достаточно. На следующий день связь с актером пропала, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что обстановка в Казахстане в последнее время не самая спокойная. Волнения в стране начались 2 января и продолжаются до сих пор.

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