НОВОСТИ

Актера сериала «Интерны» Илью Глинникова ограбили в Москве

Артист лишился смартфона iPhone за 114 тысяч рублей.

Актера сериала «Интерны» Илью Глинникова ограбили в Москве
Илья Глинников/Фото: https://www.instagram.com/p/B5xR8kqIQZD/

35-летнего актера сериала «Интерны» Илью Глинникова ограбили в Москве. По данным журналистов, все произошло еще 18 января.

Артист шел мимо зеленой зоны «Новослободский парк» на Сущевском валу. В какой-то момент Глинникова догнал некий мужчина – он толкнул актера в спину, выхватил у него из рук iPhone 11 Pro Max за 114 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

РЕН ТВ отмечает, что пострадавший актер обратился в правоохранительные органы с заявлением, но сделал это только 27 января. Сейчас злоумышленника ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ФАН также приводит описание нарушителя – вор, предположительно, был одет в коричневую куртку и спортивные штаны.

Илья Глинников известен широкому зрителю преимущественно ролью Глеба Романенко в сериале «Интерны». Помимо этой ленты на счету актера роль в «Универе» и «Клубе». В свое время Глинников также становился участником шоу «Холостяк» на ТНТ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Глинников новостиГлинников ограблениеИлья ГлинниковИнтерныХолостяк
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Актера сериала «Интерны» Илью Глинникова ограбили в Москве
Интересно?
Поделись с друзьями: