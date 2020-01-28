35-летнего актера сериала «Интерны» Илью Глинникова ограбили в Москве. По данным журналистов, все произошло еще 18 января.

Артист шел мимо зеленой зоны «Новослободский парк» на Сущевском валу. В какой-то момент Глинникова догнал некий мужчина – он толкнул актера в спину, выхватил у него из рук iPhone 11 Pro Max за 114 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

РЕН ТВ отмечает, что пострадавший актер обратился в правоохранительные органы с заявлением, но сделал это только 27 января. Сейчас злоумышленника ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ФАН также приводит описание нарушителя – вор, предположительно, был одет в коричневую куртку и спортивные штаны.

Илья Глинников известен широкому зрителю преимущественно ролью Глеба Романенко в сериале «Интерны». Помимо этой ленты на счету актера роль в «Универе» и «Клубе». В свое время Глинников также становился участником шоу «Холостяк» на ТНТ.