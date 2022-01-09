Награда нашла своего героя: Александр Кокорин получил в Италии премию «Шут года»

В голосовании он победил француза Адриана Рабьо и нигерийца Сими Нванкво.

Российский нападающий Александр Кокорин, который сейчас выступает за итальянский футбольный клуб «Фиорентина», получил признание в Европе.

Он победил в «престижной» премии «Шут года». В голосовании 30-летний россиянин набрал 53,21% голосов. Он опередил французского полузащитника Адриана Рабьо и нигерийского нападающего Сими Нванкво.

Напомним, что Александр Кокорин практически не играет за свой клуб. Он не может пробиться в стартовый состав, сообщает «Спорт-Экспресс».

Добавим, что недавно в личной жизни Александра Кокорина произошли перемены. Он расстался с матерью своего ребенка моделью Дарьей Валитовой.

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