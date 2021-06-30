Был сильно пьян: задержан младший брат Александра Кокорина – Кирилл

Молодой человек устроил драку с сотрудниками ресторана в Москве.

Младшего брата Александра Кокорина — Кирилла — задержали минувшей ночью. Молодой человек со своим другом решили пойти в один из ресторанов Москвы. На входе у них попросили QR-код, как того требуют нынешние условия посещений точек общепита. Ни у Кирилла, ни у его друга их не оказалось, после чего парни устроили драку с сотрудниками кафе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Молодых людей задержали и доставили в отдел. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, в мае 2019 года братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Причиной лишения свободы стали драки в центре Москвы. В сентябре 2020 года Кирилла и Александра освободили условно-досрочно.

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