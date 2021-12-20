«Наши пути разошлись»: Александр Кокорин расстался со своей девушкой Дарьей Валитовой

Александр Кокорин расстался со своей девушкой Дарьей Валитовой. Девушка проводила «Вопрос-ответ» в своем микроблоге. Один из подписчиков спросил, развелись ли Дарья и Александр. На что девушка дала честный ответ.

«Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — поделилась Валитова в stories своего Instagram.

Пара была вместе семь лет. В 2017 году девушка родила футболисту сына Майкла. Слухи о размолвке пары ходили еще с июля, когда Дарья рассказала о предательстве со стороны близкого человека и отписалась от Кокорина в соцсетях.

Напомним, Александр Кокорин известен не только достижениями в футболе, но и дракой в центре Москвы в 2018 году. Вместе с другом и коллегой Павлом Мамаевым, они избили водителя ведущей Первого канала, а позже ударили стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму.

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