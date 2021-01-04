Снова вместе, снова рядом: Мамаева поделилась снимком мужа вместе с Кокориным на отдыхе в Дубае

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана в Instagram опубликовала совместный снимок своего мужа на отдыхе с давни другом Александром Кокориным. Они находятся на отдыхе в Дубае со своими семьями. Все вместе звезды сходили в Леголенд – знаменитый парк аттракционов.

«Посетили Леголенд», — кратко подписала фотографию Алана Мамаева.

«Молодцы пацаны. Идут по жизни вместе и друг друга не сдают», «Большинство бы в той ситуации больше не стали проводить время друг с другом, а они снова вместе. Красавчики», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Александр Кокорин и Павел Мамаева минимум трижды попадали в скандалы. В 2012 году они опубликовали снимки интимного содержания, на которых вместе лежат в ванной. Позже они говорили, что фото сделали их девушки, а все было шуткой.

В 2016 году получила широкую огласку историю с шампанским в Монте-Карло. Это случилось вскоре после вылета сборной России с чемпионата Европы. Наконец, в 2018 году они устроили несколько драк в центре Москвы, за что позже получили уголовные сроки.

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