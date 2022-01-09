Будущая королева: Кейт Миддлтон отмечает юбилей

Кейт Миддлтон отмечает свой юбилей. 9 января ей исполнилось 40 лет. По этому случаю в официальном инстаграме герцогов Кембриджских появился новый портрет Кейт. Сообщается, что картина войдет в коллекцию национальной галереи Великобритании.

Герцогиня изображена в воздушном платье и с развевающимися волосами. Фанаты тут же отметили, что Миддлтон выглядит как королева.

«Вау, королева! Превосходно! Красота! Какая красивая! » — писали пользователи Сети.

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Напомним, Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в университете. Они встречались практически десять лет, а в апреле 2011-го стали супругами. Пара воспитывает троих детей – принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту. В прошлом году Кейт и Уильям отметили десятилетие совместной жизни.

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