Семейный отдых и разговоры: три главных правила воспитания детей от Кейт Миддлтон

В этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятую годовщину семейной жизни. Они воспитывают трех королевских наследников — восьмилетнего принца Джорджа, шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи.

У Кейт Миддлтон есть определенные правила, которых она неукоснительно придерживается ежедневно.

«Огромное значение имеют активные игры на свежем воздухе. Во-вторых, обязателен семейный отдых на природе, будь то велосипедные прогулки или экскурсии по неизведанным местам. И третье — проводить как можно больше разговоров с детьми», — пишет People.

Напомним, ранее Елизавета II высказалась о недопустимости разводов в королевской семье. Ее Величество сделала предупреждения принцам Уильяму и Гарри.

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