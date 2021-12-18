«Я так рада»: Кейт Миддлтон позировала в красном кардигане с воротником «Клодин»

Кейт Миддлтон появилась на кадрах первого трейлера Royal Carols — Together at Christmas, который Кенсингтонский дворец выпустил перед трансляцией рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве.

Герцогиня Кембриджская надела праздничный красный кардиган за 1350 фунтов стерлингов (почти 133 тысячи рублей) с белым воротником «Клодин» от своего любимого бренда Miu Miu.

«Я так рада, что проведу Рождество здесь, в Вестминстерском аббатстве», — сказала Кейт с улыбкой.

Она нанесла естественный макияж и распустила волосы, уложенные мягкими волнами. Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, что именно в Вестминстерском аббатстве Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма десять лет назад – в апреле 2011-го.

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