Зажигательные танцы: Алексей Ягудин показал, как дочь веселится с Даней Милохиным

Накануне определились победители и призеры «Ледникового периода». Полюбившаяся многим пара – Евгения Медведева и Даня Милохин заняли третье место, а также получили приз зрительских симпатий.

Ведущий проекта Алексей Ягудин показал в своем инстаграме, как его младшая дочь Мишель буквально за полчаса перед началом прокатов зажигательно станцевала с Даней Милохиным. Фанаты спортсмена остались в восторге.

«Какая у вас классная доча, Алексей! Приятные ребята! Вот так повеселились», — писали пользователи Сети.

Добавим, что жена Алексея Ягудина – Татьяна Тотьмянина в паре с актером Иваном Колесниковым заняли второе место по итогам шоу.

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