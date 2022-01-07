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Праздничное настроение: Тотьмянина запечатлелась с подросшими дочками от Ягудина

В семье фигуристов растут две девочки – Лиза и Мишель.

Праздничное настроение: Тотьмянина запечатлелась с подросшими дочками от Ягудина
Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек – Лизу и Мишель. Старшей Лизе уже 12 лет, а младшей Мишель – шесть. С подросшими дочками фигуристка запечатлелась на фото, которое разместила в своем инстаграме.

«С наступающим Рождеством!» — написала Тотьмянина.

Татьяна Тотьмянина
Татьяна Тотьмянина с дочками Лизой и Мишель. Скриншот: instagram.com/tatianatotmyanina

Фанаты также поздравили олимпийскую чемпионку с праздником.

«Здоровья, мира, счастья! Красотки! Благополучия и достатка во всем!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Мишель Ягудина не только уверенно катается на коньках, но и занимается художественной гимнастикой.  В канун Нового года юная спортсменка порадовала звездных родителей золотыми медалями с детских соревнований.

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