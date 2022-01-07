Праздничное настроение: Тотьмянина запечатлелась с подросшими дочками от Ягудина

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек – Лизу и Мишель. Старшей Лизе уже 12 лет, а младшей Мишель – шесть. С подросшими дочками фигуристка запечатлелась на фото, которое разместила в своем инстаграме.
«С наступающим Рождеством!» — написала Тотьмянина.
Фанаты также поздравили олимпийскую чемпионку с праздником.
«Здоровья, мира, счастья! Красотки! Благополучия и достатка во всем!» — писали пользователи Сети.
Напомним, Мишель Ягудина не только уверенно катается на коньках, но и занимается художественной гимнастикой. В канун Нового года юная спортсменка порадовала звездных родителей золотыми медалями с детских соревнований.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.