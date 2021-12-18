Между ними тает лед: самые чувственные моменты шоу «Ледниковый период»

Никита Пресняков и Наталья Забияко
Внук Аллы Борисовны Пугачевой Никита и тренировался усердно, и падал, и палец до крови рассекал, и горячо целовал партнершу Наталью Забияко, но это не помогло паре остаться в проекте.
Даня Милохин и Евгения Медведева
С самого первого выпуска между ними была заметна химия. Видно, что блогер и фигуристка не просто партнеры — они на одной волне и как минимум красиво смотрятся друг с другом.
Этим активно пользуются и хореографы проекта, раз за разом предлагая паре эффектно завершать номера поцелуями: то в образе Человека-паука и Мэри Джейн, то за ширмой, то повторяя сцену из фильма «Бумбараш».
Макар Запорожский и Екатерина Боброва
В образе Спартака актер «Молодежки» решил покорить Фригию (Екатерина Боброва) и в финале аккуратно поцеловать красавицу.
Янина Студилина и Виталий Новиков
До того как покинуть проект, актриса Яна Студилина выдавала страстные номера с учеником Татьяны Тарасовой Виталием Новиковым, который в свое время катался в шоу с Жанной Фриске.
Федор Федотов и Татьяна Волосожар
В пару звезде «Серебряных коньков» досталась олимпийская чемпионка и по совместительству жена одного из арбитров проекта Максима Транькова. Поэтому Федор Федотов прикасается к Татьяне Волосожар максимально деликатно.
Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина
Сын легендарного ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван находится под пристальным присмотром ведущего «Ледникового периода» Алексея Ягудина. Поэтому если и целует его жену Татьяну, то от души.
- «Ледниковый период»
- Суббота/17.55
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