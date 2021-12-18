Между ними тает лед: самые чувственные моменты шоу «Ледниковый период»

Спортивно-развлекательный чемпионат по катанию и прыжкам звезд на льду продолжается. «Телепрограмма» собрала самые страстные моменты выступлений артистов и фигуристов.

Никита Пресняков и Наталья Забияко

Внук Аллы Борисовны Пугачевой Никита и тренировался усердно, и падал, и палец до крови рассекал, и горячо целовал партнершу Наталью Забияко, но это не помогло паре остаться в проекте.

Даня Милохин и Евгения Медведева

С самого первого выпуска между ними была заметна химия. Видно, что блогер и фигуристка не просто партнеры — они на одной волне и как минимум красиво смотрятся друг с другом.

Этим активно пользуются и хореографы проекта, раз за разом предлагая паре эффектно завершать номера поцелуями: то в образе Человека-паука и Мэри Джейн, то за ширмой, то повторяя сцену из фильма «Бумбараш».

Макар Запорожский и Екатерина Боброва

В образе Спартака актер «Молодежки» решил покорить Фригию (Екатерина Боброва) и в финале аккуратно поцеловать красавицу.

Янина Студилина и Виталий Новиков

До того как покинуть проект, актриса Яна Студилина выдавала страстные номера с учеником Татьяны Тарасовой Виталием Новиковым, который в свое время катался в шоу с Жанной Фриске.

Федор Федотов и Татьяна Волосожар

В пару звезде «Серебряных коньков» досталась олимпийская чемпионка и по совместительству жена одного из арбитров проекта Максима Транькова. Поэтому Федор Федотов прикасается к Татьяне Волосожар максимально деликатно.

Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина

Сын легендарного ведущего «Фазенды» Сергея Колесникова Иван находится под пристальным присмотром ведущего «Ледникового периода» Алексея Ягудина. Поэтому если и целует его жену Татьяну, то от души.

«Ледниковый период»

Суббота/17.55

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