«Знакомый написал мне: «Сюда завезли вагон киргизов»: Екатерина Гордон – о ситуации в Казахстане

Как отметила правозащитница, можно найти с десяток интерпретаций происходящего.

Правозащитница Екатерина Гордон в Instagram высказалась о ситуации в Казахстане.

«Знакомый из Казахстана написал мне: «Кать, местные сидят по домам. Сюда завезли вагон киргизов…». Читаем МИД — провокация с Запада. Еще найдем десяток интерпретаций происходящего». Екатерина Гордон

Как заметила Екатерина Гордон, если кто-то решил собрать людей вокруг идеи, а значит манипулировать ими, то эта идея должна быть самой светлой и доброй.

Напомним, что беспорядки в Казахстане начались 2 января. Известно, что 10 января в стране объявлен общенациональный траур.

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