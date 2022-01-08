«Знакомый написал мне: «Сюда завезли вагон киргизов»: Екатерина Гордон – о ситуации в Казахстане

Правозащитница Екатерина Гордон в Instagram высказалась о ситуации в Казахстане.
«Знакомый из Казахстана написал мне: «Кать, местные сидят по домам. Сюда завезли вагон киргизов…». Читаем МИД — провокация с Запада. Еще найдем десяток интерпретаций происходящего».
Как заметила Екатерина Гордон, если кто-то решил собрать людей вокруг идеи, а значит манипулировать ими, то эта идея должна быть самой светлой и доброй.
Напомним, что беспорядки в Казахстане начались 2 января. Известно, что 10 января в стране объявлен общенациональный траур.
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