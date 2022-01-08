Поэтому ее видео смотрят! Гаврилина извалялась в снегу с голыми коленками, прыгнув в сугроб из окна

Звезда Сети Юля Гаврилина зажгла публику своим роликом в TikTok, на котором извалялась в снегу, прыгнув в сугроб прямо из окна дома. К счастью, оно было невысоко и Teleprogramma.pro категорически не советует повторять за ней, поскольку поступок травмоопасен.

При этом Гаврилина была в шортах и меховых сапогах с голыми коленками, чем немало впечатлила публику, вызвав шквал комментариев в TikTok.

Напомним, ранее Юля Гаврилина (Юлька Шпулька) рассказала на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», что купила себе Rolls-Royce. При этом 19-летняя тиктокерша не сидит за баранкой сама, а наняла водителя.

Этим блогерша сильно впечатлила, как мужа Аллы Пугачевой, так и гостью студии Веру Брежневу, которая к 39 годам так и не разорилась на авто подобного класса. Певица даже пыталась демонстративно уйти «зарабатывать» на дорогую машину, но Максим Галкин ее остановил.

К слову, Юля Гаврилина в 2020 году попала в рейтинг российского журнала Forbes на четвертое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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