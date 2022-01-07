Как у Пугачевой! 19-летняя Гаврилина назвала машину, которую купила на свои гонорары в TikTok

Новыми гостьями YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» стали певица Вера Брежнева и тиктокерша Юля Гаврилина (Юлька Шпулька).

Муж Аллы Пугачевой в начале передачи решил поинтересоваться у звезды TikTok, есть ли у нее свой автомобиль.

«Есть на чем передвигаться», — скромно ответила 19-летняя блондинка.

Эти слова разожгли любопытство Веры Брежневой, которая тут же стала интересоваться маркой авто, и водит ли машину ее собеседница. «Нет, я с водителем езжу», — сказала Юлька Шпулька. А на вопрос про марку решила отшутиться, ответив: «Да там… «Газель!» Максим Галкин понял, что гостья не хочет говорить про это и решил просто продолжить шоу, но Вера Брежнева проявила настойчивость, требуя назвать бренд авто.

«Ну ладно, Rolls-Royce», — призналась Гаврилина.

После этих слов 39-летняя Вера Брежнева сказала: «Ребята, очень приятно было участвовать в этой программе, я пошла работать дальше, зарабатывать на Rolls-Royce». Звезда встала и пошла из студии. «Сядь-сядь, ты телефон оставила!» — усадил назад артистку Максим Галкин.

Как выяснилось в дальнейшем разговоре, у юмориста машина той же марки. Как он сказал, на самом деле она принадлежит его жене Алле Пугачевой, а он берет ее покататься. Жена Константина Меладзе заявила, что она чувствует себя в этой компании лишней.

Отметим, что в октябре 2020 года российский журнал Forbes поместил Юлю Гаврилину на четвертое место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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