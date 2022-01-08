«Дико популярный»: Навка после советов Хромченко предстала на шоу в костюме-тройке с мерцающим эффектом

Звезда облачилась на последний выпуск «Ледникового периода» в особенный наряд.

8 января Первый канал представил последний выпуск «Ледникового периода». Татьяна Навка, которая вошла в состав жюри, постаралась облачиться на битву чемпионов в особенный наряд.

Олимпийская чемпионка выбрала костюм-тройку с жакетом, жилетом и брюками палаццо. Комплект весь был расшит мерцающими пайетками золотистого цвета. В свете софитов наряд Татьяны Навки выглядел впечатляюще.

В настоящий момент пайетки – это сильнейший тренд, отмечал стилист Александр Рогов. Кроме того, актуальны костюмы-тройки, к ним советовала присмотреться Эвелина Хромченко.

«Дико популярный костюм», — говорила о нем ведущая «Модного приговора».

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