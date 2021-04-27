«Дико популярный в сезоне»: Хромченко объяснила, почему костюм-тройка – маст-хэв в гардеробе модницы

Известный фэшн-эксперт, телеведущая Эвелина Хромченко в эфире мейковер-шоу «Модный приговор» на Первом канале показала модницам костюм, который заслуживает внимания в новом сезоне, — это тройка, состоящая из жилетки, жакета и брюк.

«На самом деле, наш человек воспринимает костюм-тройку как нечто очень и очень сковывающее движение, свободу, да и комплектацию в конечном итоге. Потому что нам кажется избыточной сама идея двух элементов верха в костюме», — объяснила телеведущая.

Но это огромное заблуждение, признала фэшн-критик. И привела массу аргументов в защиту этого элемента гардероба:

«Покупая костюм-двойку, мы имеем две вещи для комплектации, и, распаривая этот костюм, соединяя его с другими элементами нашего гардероба, мы получаем достаточно большое количество вариантов того, как мы можем нарядиться, это очень экономно. А если мы покупаем костюм-тройку, то количество возможностей у нас увеличивается!» — подчеркнула Хромченко.

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Модный эксперт рассказала, как можно сделать образ с костюмом-тройкой легче, чтобы он не был столь обязывающим, как кажется. Вариантов множество: вместо блузы под жилет надеть белую майку; снять жакет и оставить только жилетку, а вместо брюк — джинсы; либо создать эффект комбинезона, оставшись в одной жилетке и брюках.

«Таким образом мы понимаем, насколько универсальным приобретением становится костюм-тройка, дико популярный в сезоне весна-лето – 2021», — подчеркнула стилист.

Кроме деловых троек, в продаже легко можно найти варианты кэжуал-стиля. «Сам по себе костюм не обязательно должен иметь классический, повседневный или вечерний крой. Вот, пожалуйста, дневная и утренняя группа, для того чтобы гулять, чтобы встречаться с подругами, делать повседневные дела, — чудесно вписывается в стиль кэжуал», — показала белый комплект Хромченко.

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