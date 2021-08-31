«Брак не гарантирует поддержку»: Илья Милохин выразил свое отношение к свадьбам

Популярный блогер Илья Милохин этим летом расстался в девушкой, которая не только делилась с ним нежностью, но и помогала избавиться от зависимости. В новом интервью 20-летнего парня спросили о причинах расставания, но он не стал отвечать, сославшись на то, что теперь разделяет работу и личную жизнь.

А вот по поводу того, чтобы завести новые отношения, молодой человек высказался достаточно категорично. По словам Ильи, сначала он должен разобраться «со своей головой» и наработать некий жизненный фундамент, а потом уже у него появится новая девушка. Также, отвечая на вопрос, звезда Интернета выразил свое отношение к браку.

«Я не живу по принципу «надо жениться». Для меня чувства, любовь, поддержка могут быть в паре и без свадьбы. Для меня главное — найти своего человека и идти с ним вперед, быть рядом в сложный период. А будем ли мы при этом женаты — не важно. Брак не гарантирует тебе поддержку. Это знак внимания и статус в обществе — ничего больше, для меня, по крайней мере», — цитирует Милохина издание StarHit.

Известный блогер отметил, что сейчас восстанавливается после своей истории с наркотиками, уделяет внимание спорту и психическому здоровью, даже видео для поклонников стал меньше снимать. Но в планах у Ильи продолжать заниматься блогерством, музыкой и освоить актерское мастерство.

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