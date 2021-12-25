«Волосы на груди начали расти»: Даня Милохин рассказал о переменах после 20-летия

Блогер разоткровенничался в гостях у Ивана Урганта.

Партнеры по шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева и Даня Милохин стали звездными гостями в авторской программе Ивана Урганта. Знаменитости рассказали, как именно поменялся восходящая звезда Даня Милохин за последнее время.

Отметим, что тиктокер Милохин из кумира молодежи превратился в любимчика более возрастной публики. После участия блондина в шоу Ильи Авербуха о Милохине стали знать и те, кто далек от мира Tik-Tok.

К слову, Даня пришел на проект еще 19-летним парнем, а завершает его уже в 20-летнем возрасте.

«Скажи, 20 лет. Что изменилось?», – поинтересовался Иван Ургант у блогера.

Милохин отметил, что не заметил ярких перемен. Однако, немного подумав, сказал:

«У меня волосы немного на груди начали расти».

Тогда Ургант обратился к партнерше Милохина. Евгения Медведева отметила, что артист действительно поменялся. Но фигуристка назвала свою границу перемен Милохина.

«Я бы больше сказала. Разница не между 19 и 20 годами, а разница до «Ледникового» и после», – заявила Медведева в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале.

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