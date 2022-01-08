Ксения Собчак в костюме с лампасами и трендовой балаклаве Prada предстала в Куршевеле

Ксения Собчак не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она еще несколько лет назад призналась, сто сколотила состояние. При этом телеведущая продолжает работать. Она ведет концерты, свадьбы, снимает шоу и берет интервью.

При этом блондинка успевает посещать театры с мужем Константином Богомоловым и устраивать праздники для сына Платона. Новый год звезда отметила с родными, а вот потом уехала отдыхать.

Вместе с сыном Собчак проводит время во Франции. На днях она показала, как наследник катается на лыжах по склонам под присмотром инструктора. Телеведущая потратила крупную сумму на отдых в Куршевеле.

А вот 7 января она повеселилась там с друзьями. Ксения облачилась в спортивный костюм с лампасами и белую балаклаву Prada. Примечательно, что такой головной убор стал трендом. Вера Брежнева тоже недавно отметилась в балаклаве.

Телеведущая поздравила подругу с днем рождения. При этом она не постеснялась позировать без макияжа.

«Света, дружим с тобой много, много лет. Будь счастлива всегда. Спасибо за дружбу. Типо без косметики и закрыла морду», — подписала фото звезда.

Поклонники остались в восторге от кадров. Многие написали Ксении комплименты. «Вы и без макияжа красивые» «Ваш стиль просто бесподобен», «А вам идут такие вещи», «Вы расцвели с Костей», «Ну стиляга», — стали писать пользователи Сети.

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