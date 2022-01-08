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«Дворник получает больше»: Инна Королева озвучила свою зарплату в театре

По словам актрисы, в культурных учреждениях платят очень мало.

«Дворник получает больше»: Инна Королева озвучила свою зарплату в театре
Инна Королева. Фото: instagram.com/korolevainna/

Актриса Инна Королева в беседе с Лизой Дидковской раскрыла свою зарплату в театре. Она служит в театре «Бенефис».

Инна Королева
Инна Королева. Фото: instagram.com/korolevainna/

«А знаете, сколько у меня зарплата в театре? Можно скажу — 27 тысяч рублей. Машинист получает больше. Дворник получает больше».

Инна Королева

Как отметила Инна Королева, в театрах сегодня платят очень мало. «Если это, конечно, не антреприза. Спасибо нашему государству. Столько субсидий выделяется на культуру. Но я остаюсь в театре работать, потому что мне это нравится», — заявила Инна Королева.

Напомним, что Инна Королева прославилась по сериалу «Сваты». Она сыграла роль Марии Будько.

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