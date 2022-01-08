«Смена была три часа»: Инна Королева раскрыла сумму гонорара в долларах за съемки в «Сватах»

Как отметила актриса, с каждым сезоном ей платили все больше.

Актриса Инна Королева в беседе с Лизой Дидковской раскрыла сумму своего гонорара за съемки в сериале «Сваты».

«Мой гонорар менялся. В первой части он был чуть-чуть. Я чуть-чуть играла и попросила немного. А когда уже пошла работа, я попросила другой гонорар. И мне не отказали. Дальше сумму я не меняла, потому что это было в долларовом эквиваленте. Поскольку доллар рос, то я не стала ничего прибавлять. Зарплата сама по себе росла. Но сумма в долларах была та же». Инна Королева

Как сказала актриса, сначала она получила относительно немного. «Моя первая смена – 500 долларов. Это за 12 часов работы. Но меня не снимали 12 часов. Смена была три часа. В следующем сезоне была другая сумма, но я не буду ее озвучивать. Это неприлично», — заметила Инна Королева.

Сериал «Сваты-7» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. За годы своего существования картина стала поистине народной и культовой.

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