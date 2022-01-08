«Я допускаю, что могут быть «Сваты-8»: Инна Королева не исключила продолжение съемок сериала

Как отметила актриса, они все работали на площадке единым фронтом.

Актриса Инна Королева в беседе с Лизой Дидковской заявила, что в будущем может быть снят сериал «Сваты-8».

«Я допускаю, что могут быть сняты «Сваты-8». Я эту мысль допускаю. Это не факт, что это так. Не путайте. Иначе я чувствую, как сейчас информация пойдет. Я допускаю, что это имеет место быть». Инна Королева

Как отметила Королева, пока никаких обсуждений не было. «Мы все поплакали в Грузии. Всем было жаль расставаться. Это семейный фильм, потому что у нас сплоченная команда. Причем не только актеры и режиссеры были вместе. Повара, сценаристы, костюмеры, гримеры. Мы все действовали единым фронтом. Не было никакой градации. Больше всего я сдружилась с Татьяной Кравченко. В баню вместе ходили. Она любит хачапури, и я люблю хачапури. С Федором Добронравовым дружили. Но он больше такой семейный человек», — заметила Инна Королева.

Сериал «Сваты-7» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. За годы своего существования картина стала поистине народной и культовой.

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