«Кому-то что-то не нравилось»: Инна Королева рассказала о конфликтах на съемках «Сваты-7»

Как отметила актриса, это все очень личное.

Актриса Инна Королева в беседе с Лизой Дидковской заявила, что на съемках седьмых «Сватов» были конфликтные ситуации между артистами.

«Были конфликты разные. А без этого как? Это неизбежно». Инна Королева

Как сказала Королева, конфликты возникали во время съемочного процесса. «Кому-то что-то не нравилось. И у меня было такое, что мне что-то не нравилось. Но это же тебе не нравится. Это чья проблема? Твоя проблема. Посмотри на это с другой стороны. Это личное. Я об этом никому не говорила. Я не лезла туда, куда лезть не надо», — заметила Инна Королева.

Сериал «Сваты-7» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. За годы своего существования картина стала поистине народной и культовой.

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