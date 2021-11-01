«Отдельный вид искусства»: Настя Паршина из «Дома-2» показала подросшего красавчика-сына

Как быстро летит время! Кажется, еще совсем недавно экс-участники «Дома-2» Настя Паршина и Никита Уманский получали поздравления в связи с рождением сына.

И вот этому крохотному мальчику Адриану уже семь с половиной месяцев.

Он умеет передвигаться в ходунках, широко улыбается миру, уверенно сидит в коляске на прогулке с мамой и… делает вид, что сосет соску.

Анастасия Паршина поделилась в микроблоге забавным видео, которым запечатлела, как сын Адриан сосет пустышку, мусоля ее во рту. В какой-то момент он замечает, что на него наставила камеру телефона мама, широко улыбается ей и выплевывает соску.

«Я уже говорила: Адриан и соска — как отдельный вид искусства», — прокомментировала видео Настя Паршина.

Напомним, Анастасия Паршина и Никита Уманский расстались через пару месяцев после рождения сына.

Настя с Адрианом уехала к маме в Ставрополь, а Никита остался в Москве. Папа довольно редко навещает наследника, поскольку живет далеко и занят своими делами.

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