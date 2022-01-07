«За кадром»: Капорин показал уникальные закулисные фото с Сердешнюк со съемок «Сваты-7»

Актер Евгений Капорин в Instagram опубликовал новые уникальные кадры со съемок сериала «Сваты-7».

На многих снимках он запечатлен со своей спутницей жизни по картине украинской актрисой Мариной Сердешнюк.

«Сваты-7» За кадром. Часть вторая». Евгений Капорин

Напомним, что седьмая часть «Сватов» станет последней. Снимать продолжение картины на данный момент не планируется. В то же время режиссер Андрей Яковлев отмечал, что если «Сваты-7» будут популярны среди зрителей и коммерчески успешны, то не исключено продолжение съемок легендарного и народного сериала.

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