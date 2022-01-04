Евгений Капорин поделился редкими «закулисными» кадрами с Анной Кошмал со съемок «Сваты-7»

Актер Евгений Капорин в Instagram опубликовал редкие «закулисные» кадры, на которых он запечатлен с актрисой Анной Кошмал.

На снимках актеры улыбаются и излучают оптимизм. Фотографии были сделаны во время работы над сериалом «Сваты-7».

«Неужели это последний сезон. А где же семейная жизнь Жени?», «Очень понравились новые «Сваты». Очень будет жаль, если продолжения не будет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на данный момент съемочная группа не планировала работать над «Сватами-8». В то же время режиссер сериала Андрей Яковлев отмечал, что ничего невозможного в этом мире нет. Если седьмой сезон полюбится зрителю, то можно подумать над съемками восьмых «Сватов».

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