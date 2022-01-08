«Мы все время отсутствуем»: Инна Королева рассказала, почему Марии Будько так мало в «Сваты-7»

По словам актрисы, она все время по сюжету была на видеосвязи.

Актриса Инна Королева в беседе с Лизой Дидковской объяснила, почему ее героини, урожденной Марии Будько, так мало в сериале «Сваты-7».

«Мы же все время отсутствуем. И все время на видеосвязи. Да я как-то к этому привыкла. Никогда и не было, чтобы я выходила на главные роли. Единственная серия, где меня много — это когда должны были родиться близнецы. Там про взаимоотношения сватов и внуков-детей. Так прописали. Я не знаю почему». Инна Королева

Как отметила Инна Королева, она бы никогда в реальной жизни не отправила своих детей надолго к бабушкам, как сделала ее героиня. «У меня бабушка жалуется, что внуков не даю. Не для нее родили. Отличие Марии Будько в том, что она сдала детей и занимается своей карьерой», — заметила Инна Королева.

Сериал «Сваты-7» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. За годы своего существования картина стала поистине народной и культовой.

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