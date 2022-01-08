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Плюс-сайз модель Эшли Грэм родила близнецов

Бодипозитивная звезда подиумов Эшли Грэм сообщила о пополнении в семье.

Плюс-сайз модель Эшли Грэм родила близнецов
Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham/

Известная американская модель plus-size Эшли Грэм вновь стала мамой.

Она родила сыновей-близнецов, о чем сообщила в сторис Instagram.

«Джастин и я так рады поделиться тем, что наши малыши здесь. Они родились сегодня рано утром дома, они счастливы и здоровы, — написала новоиспеченная многодетная мама. — Мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя и пообщаться со своим мужем и тремя мальчиками. Но я не могу дождаться, чтобы поделиться со всеми вами большими новостями».

У 34-летней модели Эшли Грэм и ее мужа, режиссера Джастина Эрвина есть еще годовалый сын Айзек. Так что, пара с появлением близнецов стала многодетными родителями.

Эшли Грэм совершенно не стесняется своего тела и показывает его таким, какое оно есть после беременности и родов.

Когда звезда впервые стала мамой, она довольно часто демонстрировала растяжки на животе и рассказывала о трудностях родительства.

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